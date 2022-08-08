"Апетити зростуть": Подоляк попередив про ризики для України і Європи у разі переговорів з Путіним

Переговорів України з РФ про війну і мир наразі немає, оскільки неможливо знайти точку консенсусу.

У разі проведення переговорів з РФ зараз є ризик, що Кремль спробує закріпити за собою тимчасово окуповані території, що у подальшому може призвести до продовження війни.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю El Pais.

Він попередив, що Росія буде продовжувати провокувати Європу, зокрема, в Придністров'ї, Грузії і Північному Казахстані, якщо Москва не програє в Україні.

"Для Росії вкрай важливо закріпити за собою знову захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, Росія захоче закріпити за собою окуповані території, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Це означатиме, що апетити Росії зростуть, і через деякий час ми отримаємо продовження війни", - пояснив Подоляк.

У такому разі, Росія стане значно агресивнішою на європейському ринку і створить повний хаос. Своєю чергою, як каже Подоляк, Європі доведеться дорого заплатить за це падінням якості життя.

"Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали Росію з її території і щоб вона трансформувала свою нинішню агресивну політичну систему. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя", - наголосив він.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чому і наскільки Росія хоче "заморозити" війну проти України.

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