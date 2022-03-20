Аплодували Зеленському та співали гімни: в Ізраїлі відбувся масовий мітинг на підтримку України (фото, відео)

Промова президента України Володимира Зеленського транслювалася у прямому ефірі, її демонстрували прямо на білому фасаді театру, який служив своєрідним екраном.
Кілька сотень активістів із прапорами України та ізраїльтян, які виступають на підтримку України, зібралися в неділю, 20 березня на площі біля театру "Габіма" в Тель-Авіві на мітинг, приурочений до виступу президента Володимира Зеленського. Демонстранти тримали в руках прапори Ізраїлю та України, а також плакати із закликами підтримати український народ.
Про це повідомляє vesty.co.il.
Незадовго до початку виступу Зеленського на площі пройшов короткий мітинг, на якому виступив мер Тель-Авіва Рон Хульдаї та посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
"Щовечора ми бачимо на екранах своїх телевізорів страшні картини того, що відбувається в Україні. Сотні, тисячі мирних жителів поранені і вбиті, колони знедолених біженців, що рятуються від війни. Маріуполь, Одеса, Київ, Херсон – ще три тижні тому були мирними та квітучими містами України. Сьогодні там палахкотить вогонь, вони зазнають атак з повітря, з моря і з землі, перетворюючись на руїни. Всім і кожному, незалежно від його політичних уподобань, ясно, хто в цій історії агресор, а хто жертва. Бувають моменти, коли не можна мовчати. І сьогодні, зараз саме такий момент", - заявив Хульдаї.
На площу перед театром "Габіма" на запрошення українського посольства прийшли багато дипломатів із представництв іноземних держав, які працюють в Ізраїлі.
Видео из Израиля, во время обращения Зеленского к народу Израиля и его правительству.#новости #украина #news #ukraine #израиль #israel pic.twitter.com/qhyauTGGU6— A1 Breaking (@a1bns) March 20, 2022
Промова президента України Володимира Зеленського транслювалася у прямому ефірі, її демонстрували прямо на білому фасаді театру, який служив своєрідним екраном.
Після виступу українського лідера учасники мітингу виконали хором гімни України та Ізраїлю.
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