"Апокаліпсис був непоганий": з'явилися фото наслідків влучання по готелю з окупантами у Бердянську

У Бердянському готелі, де ховалися російські окупанти зі своїми ватажками, 11 липня пролунали вибухи. У Мережі показали фото наслідків.

У мережі з'явилися фото руйнівних наслідків у готелі "Дюна" в Бердянську на Запоріжжі, де кілька днів тому розцвіла потужна "бавовна". Зокрема, там, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олег Цоков разом з купою російських сержантів.

Відповідні фото показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та український блогер і журналіст Денис Казанський.

"Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель Дюна, де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи по пейзажу, апокаліпсис був непоганий", - написав Андрющенко.

Фото: Telegram / Денис Казанський

На фото з-за дерев видніється майже вщент зруйнована обгоріла будівля. Довкола неї розкидані залишки будівельних конструкцій і частини меблів.

Вочевидь по будівлі "прилетіло" кілька разів, адже на іншому фото, яке опублікував Денис Казанський, будівля ще не настільки знищена.

Фото: Telegram / Денис Казанський

"У будівлі було знищено заступника командувача ПВО РФ генерала Цокова, а також низку інших високопоставлених російських офіцерів", - підписав фото журналіст.

Слід зазначити, що за деякими даними, у "Дюні" базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, 11 липня Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що в окупованому місті Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи, і ймовірно, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

Згодом, 13 липня, інформацію про удар підтвердив і Генштаб ЗСУ. Там повідомили, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” було знищено базу російських військових. Про російського генерала не було сказано нічого.

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