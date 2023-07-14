"Апокаліпсис був непоганий": з'явилися фото наслідків влучання по готелю з окупантами у Бердянську

У Бердянському готелі, де ховалися російські окупанти зі своїми ватажками, 11 липня пролунали вибухи. У Мережі показали фото наслідків.
У мережі з'явилися фото руйнівних наслідків у готелі "Дюна" в Бердянську на Запоріжжі, де кілька днів тому розцвіла потужна "бавовна". Зокрема, там, ймовірно, загинув російський генерал-лейтенант Олег Цоков разом з купою російських сержантів.
Відповідні фото показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та український блогер і журналіст Денис Казанський.
"Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель Дюна, де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи по пейзажу, апокаліпсис був непоганий", - написав Андрющенко.
На фото з-за дерев видніється майже вщент зруйнована обгоріла будівля. Довкола неї розкидані залишки будівельних конструкцій і частини меблів.
Вочевидь по будівлі "прилетіло" кілька разів, адже на іншому фото, яке опублікував Денис Казанський, будівля ще не настільки знищена.
"У будівлі було знищено заступника командувача ПВО РФ генерала Цокова, а також низку інших високопоставлених російських офіцерів", - підписав фото журналіст.
Слід зазначити, що за деякими даними, у "Дюні" базувався запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії РФ.
Нагадаємо, 11 липня Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що в окупованому місті Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи, і ймовірно, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.
Згодом, 13 липня, інформацію про удар підтвердив і Генштаб ЗСУ. Там повідомили, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна” було знищено базу російських військових. Про російського генерала не було сказано нічого.
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