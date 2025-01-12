Апокаліптична картина: Генштаб показав, який вигляд має Часів Яр (відео)

У місті лише біль, морок та руїни.
Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр та обстрілювати його з усіх видів озброєння. Воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають оборону та знищують ворога у надважких умовах.
Відеоролик опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
На кадрах дійсно апокаліптична картина знищеного міста. В ньому не залишилось жодної вцілілої будівлі.
"Битва за Часів Яр триває", – зазначали у Генштабі.
Раніше зазначалося, що російська окупаційна армія зруйнувала деякі позиції Сил оборони України у Часовому Яру, Торецьку та біля Ступочок на Донеччині.
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