Апокаліптична картина: Генштаб показав, який вигляд має Часів Яр (відео)

У місті лише біль, морок та руїни.

Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр та обстрілювати його з усіх видів озброєння. Воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають оборону та знищують ворога у надважких умовах.

Відеоролик опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

На кадрах дійсно апокаліптична картина знищеного міста. В ньому не залишилось жодної вцілілої будівлі.

"Битва за Часів Яр триває", – зазначали у Генштабі.

Українські бійці показали, який вигляд має Часів Яр

Раніше зазначалося, що російська окупаційна армія зруйнувала деякі позиції Сил оборони України у Часовому Яру, Торецьку та біля Ступочок на Донеччині.

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