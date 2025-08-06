Апостол розповів, чому іноземні військові вивчають досвід ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол розповів про те, що саме викликає найбільший інтерес у західних партнерів України.

Про це він розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення іноземні армії не мали достатнього розуміння масштабів і специфіки війни, однак ситуація суттєво змінилася.

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«Чим довше триває велика війна, тим більше зростає розуміння у західних партнерів. Вони усвідомили, що їм треба швидко нарощувати власні спроможності, бо можуть стикнутися з подібною загрозою у майбутньому», — розповів Апостол.

На запитання, що саме цікавить іноземців у контексті війни в Україні, командувач наголосив: на першому місці — практичний досвід бойових дій.

«Якщо ти розумний, то завжди будеш вивчати чужий досвід і чужі помилки. Західні військові уважно аналізують усе, що відбувається на фронті», — зазначив він.

Крім того, інтерес викликають технічні новинки, які з’являються у процесі війни. За словами Апостола, це діалог двосторонній: є напрацювання у західних партнерів, а є — в української сторони.

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«Якісь цікаві елементи є у них, а щось вже набули ми. Це постійний обмін ідеями та досвідом», — підкреслив він.

Війна в Україні стала не лише полем бою, а й джерелом безцінної інформації для західного світу, що формує нову військову стратегію майбутнього.

Нагадаємо, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу представили інноваційний наземний роботизований комплекс протиповітряної оборони. Його основне завдання — виявлення та знищення штурмової авіації Збройних сил РФ.

На мобільну платформу встановлено бойовий модуль із переносним зенітно-ракетним комплексом 9К38 «Ігла». За офіційними повідомленнями бригади, завдяки новій технології вже вдалося збити один російський гелікоптер.

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Розробники комплексу планують створити ще десять таких систем — наразі триває збір коштів на їхнє виробництво.