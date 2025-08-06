ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Апостол розповів, чому іноземні військові вивчають досвід ЗСУ

Іноземні армії цікавляться українським фронтом — особливо практикою бойових дій та інноваціями.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол розповів про те, що саме викликає найбільший інтерес у західних партнерів України.

Про це він розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення іноземні армії не мали достатнього розуміння масштабів і специфіки війни, однак ситуація суттєво змінилася.

«Чим довше триває велика війна, тим більше зростає розуміння у західних партнерів. Вони усвідомили, що їм треба швидко нарощувати власні спроможності, бо можуть стикнутися з подібною загрозою у майбутньому», — розповів Апостол.

На запитання, що саме цікавить іноземців у контексті війни в Україні, командувач наголосив: на першому місці — практичний досвід бойових дій.

«Якщо ти розумний, то завжди будеш вивчати чужий досвід і чужі помилки. Західні військові уважно аналізують усе, що відбувається на фронті», — зазначив він.

Крім того, інтерес викликають технічні новинки, які з’являються у процесі війни. За словами Апостола, це діалог двосторонній: є напрацювання у західних партнерів, а є — в української сторони.

«Якісь цікаві елементи є у них, а щось вже набули ми. Це постійний обмін ідеями та досвідом», — підкреслив він.

Війна в Україні стала не лише полем бою, а й джерелом безцінної інформації для західного світу, що формує нову військову стратегію майбутнього.

Нагадаємо, бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу представили інноваційний наземний роботизований комплекс протиповітряної оборони. Його основне завдання — виявлення та знищення штурмової авіації Збройних сил РФ.

На мобільну платформу встановлено бойовий модуль із переносним зенітно-ракетним комплексом 9К38 «Ігла». За офіційними повідомленнями бригади, завдяки новій технології вже вдалося збити один російський гелікоптер.

Розробники комплексу планують створити ще десять таких систем — наразі триває збір коштів на їхнє виробництво.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie