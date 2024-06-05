АР: Україна вже використала американську зброю для удару по РФ після дозволу Байдена

Співрозмовник АР не уточнив, де саме було завдано удару американською зброєю по Росії.

Україна використовувала американську зброю для ударів по території Росії в останні дні.

Про це пише AP з посиланням на американського сенатора та західного чиновника, які воліли залишитися анонімними.

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"Зброя використовувалася згідно з нещодавно схваленими вказівками президента Джо Байдена, які дозволили використовувати американську зброю для ударів по території Росії з обмеженою метою захисту Харкова", – зазначають у виданні.

Співрозмовник АР не уточнив, де саме було завдано удару американською зброєю по Росії.

Але раніше у Мережі з'явилася інформація, що 2 червня Україна уразила за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що не може підтвердити, що Україна застосувала американську зброю по цілях у Росії.

"Ми просто не в змозі щодня точно знати, у що українці стріляють", — сказав Кірбі.

Підтвердження ударів надійшло після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Катар, який разом із Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами був ключовим посередником в обміні полоненими та інших переговорах між Росією та Україною з початку війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

ЗСУ 1 або 2 червня, ймовірно, із застосуванням американських систем HIMARS завдали удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

Військовий експерт Мусієнко відповів, чи відведе після цього Росія свої системи ППО від кордону.

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