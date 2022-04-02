Арахамія назвав єдину умову, за якої українська делегація не підписуватиме жодного документа на переговорах з РФ

Арахамія зауважив, що така позиція української сторони обговорюється на перемовинах з РФ.
Українська делегація не підписуватиме жодного документа, в якому Росія матиме право ветувати своїм голосом рішення.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.
За словами нардепа, для України це питання є категорично неприйнятним. Він зауважив, що ця позиція української сторони обговорюється на перемовинах. Російська сторона має розуміння того, що по-іншому не може бути.
"Для нас це категорично неприйнятно. Загалом не потрібно тоді обговорювати якісь гарантії безпеки, тому що РФ зможе заблокувати їх у будь-який момент. Ми з ними обговорюємо, вони зараз чують логіку, розуміють, що так не може бути. Тому ми промовляємо з ними інший формат - у нас є мирний договір з РФ, але гарантію безпеки надають інші країни. Звичайно, РФ не може блокувати такий процес. Це закладається в механізмах активації цих гарантій. Мені здається, що у фінальному раунді ми вийдемо на те, що вони сприймуть цю позицію, інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо"- розповів Арахамія.
Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що на референдум в Україні хочуть винести питання, пов’язане зі статусом держави.
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