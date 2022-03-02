Арахамія підтвердив, що другий раунд перемовин України з Росією відбудеться 2 березня

Арахамія підтвердив, що другий раунд перемовин України з Росією відбудеться 2 березня

Другий раунд переговорів таки відбудеться сьогодні.

Українська делегація сьогодні візьме участь у перемовинах з РФ, підтвердив лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Цю інформацію він підтвердив у коментарях до свого посту у Facebook.

фото - facebook.com/david.braun.50951

фото - facebook.com/david.braun.50951

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: