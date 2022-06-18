Арахамія повідомив, коли можуть відновитися переговори України з Росією

Він зазначив, що процес залежатиме від контрнаступів ЗСУ.
Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів Збройних сил України.
Про це повідомив голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія в коментарі "Голосу Америки".
"Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.). Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях", - зазначив він.
Він також зазначив, що мінімальна прийнятна угода була б, "якщо ми б їх вигнали, або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого". Після цього можна буде говорит про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.
"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, яку ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом", - підкреслив Арахамія.
Нагадаємо, Борис Джонсон у Києві розповів про своє бачення мирних переговорів з Росією.
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