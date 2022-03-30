Арахамія повідомив умову для підписання мирного договору з Росією

Допоки армія РФ залишається на нинішніх територіях, жодних договорів бути не може.
Росія повинна вивести війська із захоплених після 23 лютого українських територій, щоб наблизитися до укладення мирного договору. Це є однією з головних умов для підписання мирного договору.
Про це заявив лідер "Слуги народу" і голова української делегації в переговорному процесі Давид Арахамія в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", – зазначив він.
За його словами, поки російська армія залишається на територіях, які зайняли вже після 23 лютого, жодних договорів, а тим більше референдумів бути не може.
Він додав, що на переговорах російська делегація підтвердила, що буде рухатися в межах Віденської конвенції. Згідно з цим документом, якщо договір підписано під тиском, то є нікчемним.
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