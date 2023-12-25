Арахамія про мобілізацію: законопроєкт нівелює фейки про блокпости та "Дію"

Уряд України сьогодні, 25 грудня, мав би внести на голосування законопроєкт щодо мобілізації. Над ним зараз працюють в Кабінеті Міністрів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давід Арахамія.

За його словами, відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости та, зокрема, “Дію”.

“Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв'язувати проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання”, - наголосив Давід Арахамія.

Він також додав, що треба продовжувати працювати не зважаючи на календар.

“Усіх віруючих з Різдвом. Світло завжди перемагає темряву. Нехай зло назавжди покине нашу країну і наші домівки. Христос Народився”, - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, що зараз в українському війську спостерігається сильне виснаження серед особового складу.

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