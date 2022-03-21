Арахамія повідомив деталі чергового раунду переговорів з Росією

Сьогодні зустріч делегацій тривала півтори години.

Переговори в режимі онлайн між українською та російською сторонами в понеділок, 21 березня, тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.

Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "УП".

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"Зустріч була вже. З 10:30 до 12:00 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав він.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, який заявив про роль посередника щодо припинення війни між Україною та РФ, повідомив, що, попри певний прогрес, між сторонами залишаються великі розриви.

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