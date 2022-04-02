Арахамія розповів про стан перемовин з Китаєм: "Трохи складно"

Арахамія розповів про стан перемовин з Китаєм: "Трохи складно"

Сам же Китай не заперечує миру в Україні.

Україна через дипломатичні канали веде переговори з Китаєм.

Проте зараз вони ще відбуваються складно.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я думаю, що Китай концептуально не заперечує настання миру. Ви ж бачили заяву Сі Цзіньпіня, який сказав, що Україні потрібно надати максимальні умови для настання миру. Стан переговорів з Китаєм: найменш готові, якщо порівнювати з країнами, які активно допомагають і ми тримаємо зв'язок двічі на день. З Китаєм це трохи складніше", – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, днями Китай в ООН заявив, що санкції проти Росії створять "нові гуманітарні проблеми". Посол Китаю в ООН Дай Бінг назвав війну в Україні "конфліктною ситуацією" і закликав до захисту життя мирних громадян.

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