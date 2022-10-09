Арахамія відреагував на пропозицію румунського Міноборони щодо переговорів з РФ

У Зеленського порекомендували переглянути фото та відео російських злочинів в Україні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на пропозицію міністра оборони Румунії щодо переговорів з Росією. Він наголосив, що Україна зараз готова розмовляти тільки про те, як вступити до НАТО.

Про це Давид Арахамія написав у телеграм.

Арахамія наголосив, що Україна зараз готова до переговорів про те, як вступити до НАТО, щоб гарантувати безпеку собі та країнам Заходу.

"Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і росія в цих перемовинах зайва. Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку", - написав Арахамія.

Мирні переговори Росії з країнами Заходу: що відомо

Міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиним способом закінчити російсько-українську війну та досягнути миру. Він переконаний, що НАТО, США та інші країни світу повинні дати Україні гарантії безпеки та домовитись із РФ про припинення війни.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що влада Туреччини планує організувати переговори між США, Німеччиною, Францією та Великою Британією з Росією щодо закінчення війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів до активних дій та відмовитись від фантазій. Тим, хто бажає переговорів з агресором він порекомендував:

Перегляньте фото/відео масових поховань.

Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території.

Сформуйте трибунал та вимагайте видачі воєнних злочинців.

Читайте також: