Арешт Дурова: російських чиновників зобов'язали видалити все з Telegram

Російським чиновникам надійшло розпорядження видалити службові переписки в Telegram.

Це розпорядження, за даними джерел росЗМІ, надійшло співробітникам ряду силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду Росії.

Крім того, така вказівка була дана і високопосадовцям Міноборони РФ, а також деяким великим бізнесменам.

Однак частина опитаних цим тг- каналом чиновників розповіла, що їм вказівки про видалення переписок не надходили. З усім тим, такі розпорядження від начальства вони очікують отримати вже в найближчий понеділок або вівторок. Це також інформує цей канал.

Раніше, після затримання засновника Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту, французькі ЗМІ, посилаючись на джерело, близьке до слідства, повідомили, що французькі спецслужби будуть добиватися доступу до переписок у Telegram, пов'язаних з злочинними угрупуваннями, а також із санкційними компаніями та особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських чиновників і співробітників держкомпаній почали забирати закордонні паспорти, щоб не допустити їх виїзд за кордон.

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