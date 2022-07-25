Арештовано понад 20 тисяч "квадратів": в Україні наклали арешт на активи білоруського бізнесмена

В Україні правоохоронці наклали арешт на майно та корпоративні права білоруського підприємства з чималим капіталом.

Українські правоохоронці наклали арешт на майно та корпоративні права білоруського підприємства на суму понад 112 млн гривень. Бенефіціарним власником компанії є громадянин Білорусі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, основним видом діяльності чоловіка було виготовлення вимірювальних приладів, інструментів для дослідження та навігації.

“З метою унеможливлення відчуження майна та проведення будь-яких інших операцій Київський районний суд міста Харкова наклав арешт на білоруську частку корпоративних прав підприємства та нерухомість площею понад 20 000 метрів квадратних вартістю понад 82 млн гривень, які вже передано до АРМА. Також накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно на загальну суму понад 30 млн гривень”, - розповіли в Нацполіції України.

Там також зазначили, що загальна вартість вилучених активів становить понад 112 млн гривень.

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