Арестович анонсував масовий набір російських полонених: коли і за яких умов це трапиться

Радник голови Офісу президента впевнений, коли Збройні Сили України підуть у контрнаступ, то окупанти будуть масово здаватися у полон.

Арестович пояснив, що наступ "завжди дає багато полонених".

Про це радник керівника ОП сказав у розмові з російською журналісткою та письменницею Юлією Латиніною у середу, 20 липня.

Також читайте Військовий експерт розповів про російський слід у скандалі з постачанням зброї

"Уявіть, що буде, коли піде наш контрнаступ, з полоненими, яких буде сотні тисяч. Тому що наступ завжди дає дуже багато полонених. Це секрет, чому наших полонених у розпорядженні російської армії набагато більше, ніж їх полонених у нас. Коли ми підемо - це буде набір полонених, масовий", - пояснив Арестович.

Також радник керівника ОП пояснив, чому ЗСУ ще не йдуть у контрнаступ. Як сказав Арестович, наразі завдання української армії - виснажити ворога.

"Наше завдання - вимотати противника. Російська армія повинна втратити здатність наступати. Коли угруповання втрачає здатність наступати - воно втрачає здатність і контрнаступати, робити ефективні контрудари у відповідь на наш контрнаступ", - додав він.

Нагадаємо, у США озвучили похмурий прогноз щодо закінчення війни. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що, найімовірніше, війна в Україна буде затяжною.

Герої: той, хто збивав російську авіацію над Гостомелем - історія нацгвардійця Сергія Фалатюка

Читайте також: