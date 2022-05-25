Арестович анонсував в Україні місяць "неврозу, депресії, що доходитиме місцями до паніки"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, шо на українців попереду чекає дуже важкий місяць депресії, що доходитиме подекуди до паніки. Він буде складним і через проблеми на фронті, і через економічні проблеми, а також через очікування удару у спину від Заходу.

При цьому, переконаний Арестович, цей місяць міг би не бути таким або не тривати так довго, якби західні союзники швидше дали Україні озброєння.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 25 травня.

"Кремль зараз по максимуму вкладеться в розгойдування ситуації всередині самої України. Додамо, що окрім неврозу, проблем на фронті, очікування удару в спину від західних союзників і економічної тяжкості – тому що країна зараз половини економіки позбулася, проблеми з бюджетом, з виплатами, зі всім решта – то на нас чекає дуже важкий місяць", – прогнозує Арестович.

"Чого? Депресії, що доходитиме місцями до паніки, взаємних важких звинувачень, традиційного українського срачу, який деякі сили спробують перевести в політичний капітал. Жорстоко критикуючи Офіс (президента – ред.), вбиваючи клин між різними шарами, групами суспільства, між армією і політичною владою. Все, що вони робили до цього, це буде розгойдуватися все ретельніше та ретельніше, доводячи це до істерики тощо", – додав радник голови президентського офісу.

Він також розкритикував західних союзників, зокрема США, за затримки у постачанні озброєння.

"Цей місяць буде вкрай важким. Цей місяць міг би не бути таким або не тривати, якби наші улюблені західні союзники швидше дали озброєння. Але у мене питання. Шановні американці, я знаю, що ви мене дивитеся, де реактивні системи залпового вогню типу MLRS? Чому наша піхота кров’ю повинна зупиняти все це і ловити снаряди, якщо вони у вас є в кількості від двох тисяч штук? Розмов дуже багато, але MLRS я поки не бачу і близько", – розповів Арестович.

Він також уточнив свій прогноз на місяць в контексті "депресії", сказавши, що червень буде схожий на березень, "коли ми не розуміли, сим це закінчиться".

"Але тут буде одна неприємність порівняно з березнем. Тому що в березні був запал і козацький драйв, і парад перемог – коли обламалося з бліц-кригом і ми такі: "О, ми можемо бити!" І почали бити, набирали купу полонених. А зараз війна зовсім інша. Полонених не бачимо. Бачимо тільки перемелювання наших позицій авіацією та артилерією. Але ми теж б’ємо у відповідь і б’ємо дуже вдало, як сьогодні вночі", – пояснив радник керівника ОП.

Люди почали конкретно зриватися один на одного - Арестович про загальнонаціональну депресію

Нагадаємо, Арестович розповів, що зараз основні зусилля російських окупантів зосереджені на Луганському напрямку.

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