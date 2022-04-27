Арестович дав новий прогноз щодо війни Росії проти України: чого чекати влітку 2022 року

Арестович дав новий прогноз щодо війни Росії проти України: чого чекати влітку 2022 року

Радник Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз щодо подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом.

Як прогнозує Арестович, запеклі бої можуть відновитися у червні – на початку липня 2022 року.

Про це він заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 27 квітня.

"За новими термінами виходить, що до кінця травня – початку червня західна зброя надійде в товарних кількостях, здатних змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту. Можливо, на 2-3. І ми, думаю, до середини червня отримаємо озброєні цією зброєю частини, які готові переходити до наступу", – сказав Арестович.

Він додав: "Тобто друга половина червня – початок липня – це запеклі бої, тільки українська армія піде в наступ. За цей час російська армія буде намагатися створити своє зустрічне угрупування: або у зустрічні бої вступити, або в оборонні".

За словами Арестовича, для цього російське керівництво буде гнати строковиків, яких почали призивати від 1 квітня.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович припустив, що повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, не завершиться до кінця 2022 року.

Він зауважив, що припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона, на думку радника очільника ОП, може тривати аж до Нового року.

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