Арестович: Фаза на знищення і витурення окупантів з України може тривати ще 1–2 місяці, вони гинутимуть під нашими ударами

Арестович: Фаза на знищення і витурення окупантів з України може тривати ще 1–2 місяці, вони гинутимуть під нашими ударами

За словами Арестовича, окупанти втомилися й у більшості українських міст стають в оборону.

Знищення та вигнання окупантів з України може тривати ще 1–2 місяці. Однак треба розуміти, що це не буде активна фаза, адже російські військові не наступатимуть, а гинутимуть під ударами українських військових.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Фаза на знищення і витурення їх з території може триватиме ще 1–2 місяці. Однак треба розуміти, що це не буде активна фаза. Вони не наступатимуть. Вони будуть оборонятися й гинути під нашими ударами: партизанів, Збройних сил України, місцевої самооборони", – зауважив радник глави ОПУ.

Своєю чергою голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України. На його думку, Росія наразі не хоче ні про що домовлятися.

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