Арестович назвав головний напрямок наступу та розповів про "успіхи" окупантів за добу

Арестович назвав головний напрямок наступу та розповів про "успіхи" окупантів за добу

Протягом доби російським окупаційним військам не вдалося просунутися на жодному з напрямків наступу.

Про це 21 квітня на брифінгу щодо російського вторгнення заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Головний напрямок противника залишається незмінним - це від Ізюма на Слов'янськ і Краматорськ. Протягом доби противнику не вдалося просунутися ані в Луганській області, ані на напрямку головних зусиль, ані на напрямку Гуляйполя (ред. - Запорізька область)", - заявив він.

Арестович також наголосив, що на лінії фронту українській військові відбили дев’ять атак ворога. Знищили зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, десять одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами. Крім того, підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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