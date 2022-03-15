Арестович назвав кількість літаків, які Росія зібрала навколо України, і повідомив хорошу новину

Російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції.

Російські окупанти вже третю добу намагаються не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаєву.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Вже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаєву або застосовує обмежено. Чому це трапляється? Взагалі ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібні багато років навчання і багато-багато грошей, чого у них немає. Повітряні удари були (скоєні. - Ред.) одинокими літаками, по два літаки, максимум по 4-6 літаків. Так от 83 літаки наші ЗСУ уже збили. Це означає, що вони застосували 120-150 літаків із 500, половини їх вже немає, а ще не буде більше", - сказав Арестович.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські загарбники збираються сконцентруватися на ракетних ударах по Україні.

ТСН.ua

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