Арестович назвав кількість мобілізованих новобранців армії РФ, які вже воюють в Україні

За інформацією військового експерта та радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, в Україні перебуває вже близько 10 тисяч росіян, яких призвали до армії в рамках так званої “часткової мобілізації”.

Про це він повідомив у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, на Херсонщині військове керівництво РФ намагається поповнювати бойові порядки російської армії, які рідшають від ударів української авіації та артилерії, посилаючи на фронт недавно мобілізованих громадян.

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"Мобілізованих нагнали достатньо велику кількість. Уже тисячами вимірюється. Загалом уже мобілізованих близько 10 тисяч. Можливо, вже навіть більше, тому що їх щодня прибуває достатньо багато", - зазначив Арестович.

Окрім Херсонської області, погано підготовленими бійцями росіяни намагаються "посилити" Сватовський напрямок фронту.

"Це дві основні зони бойових дій, там і створюється бойова щільність", - пояснив експерт.

За озвученою Арестовичем інформацією, чимало мобілізованих уже загинули або поранені.

"Мова йде про десятки. До Росії вже прийшли перші гроби. Є вже багато мобілізованих у полоні, чоловік 20 - не менше", - зазначив він.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни потрапляють на війну до України без необхідної підготовки і зброї, багато з них замислюються про можливість здавання в полон цілими підрозділами.

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