Арестович назвав конкретну дату, коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України

Арестович назвав конкретну дату, коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на фронтах України може різко почати змінюватися на користь держави після 15 червня. Саме в середині наступного місяця – чергова зустріч міністрів оборони НАТО щодо України.

На сьогодні до України вже переправляється кораблями частина озброєння від США. За словами Арестовича, це вже пішли системні постачання.

Такою інформацією радник керівника ОП поділився в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 28 травня.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге – що у нас буде 15-16 червня, коли Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", – сказав Арестович.

Він наголосив, що після 15 червня ситуація на фронті різко може почати змінюватися на користь України.

"Вони (окупанти ­– ред.) спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почне змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть прийняті рішення, які показують перспективу", – розповів радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.

США бояться давати Україні потужну зброю, аби ЗСУ не пішли нищити Росію

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