Арестович назвав наслідки війни, які доведеться "розхльобувати" десятиліттями

За інформацією радника голови ОПУ, на території РФ перебуває близько 1,5 млн українців, яких змусили покинути рідну землю.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що упродовж десятиліть після закінчення війни доведеться вирішувати проблему із вимушеними переселенцями до РФ, яких забирали туди проти їхньої волі.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

“Наслідки цієї війни ми будемо розхльобувати десятиліттями - роз’єднані сім’ї, вивезені діти. Діти, яким просто присвоїли російське громадянство, не запитуючи ні родичів, ні їх самих”, - підкреслив він.

За даними Арестовича, близько півтора мільйона людей наразі перебуває в РФ, включно з тими, кого насильно вивозили чи примушували покидати територію України. “Те, що це сотні тисяч — можна сказати напевно”, - сказав він.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують рішення, яке дозволить примусово вивезеним до Російської Федерації українцям отримати посвідки у іноземних консульствах на території РФ.

Як українські діти почуваються в Німеччині, Португалії та Ірландії

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