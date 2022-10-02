Арестович назвав наступний населений пункт на Донбасі, з якого росіяни відійдуть "на вигідніші позиції”

Військовий експерт спрогнозував, з якого боку на російську армію на сході України насуватиметься чергова “біда”.

Радник Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович відзначив, що на північ від звільненого міста Лимана Донецької області у напрямку Сватово оборона противника віднедавна стала “дірявою”.

Про це він говорив у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

“Злі язики стверджують, що на півночі в сторону Сватово біда розвивається для росіян. Темпи просування такі, що не знаєш, як це кваліфікувати. Оборони немає. Дірява оборона. Їх смикнули під Лиман”, - зауважив Арестович.

Фото: скриншот з відео

При цьому експерт наголосив, що нічого дивного в такій ситуації немає, оскільки російські окупанти допускають помилку за помилкою.

“Вир катастроф так і працює, одна помилка тягне за собою іншу”, - сказав він.

Нагадаємо, українська армія 1 жовтня взяла під свій контроль Лиман на Донеччині, звільнивши місто від окупантів. Одразу після цього в Міноборони РФ заявили, що російське командування було змушене відвести війська на "більш вигідні позиції".

Читайте також: