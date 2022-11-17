Арестович назвав нові мішені атак Путіна в Україні і їхню мету

"Воно хочуть, щоб ми заплакали і пішли на переговори. Засіб тиску", сказав Арестович.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважаю, що атаками по енергетичних та газовидобувних об'єктах Путін намагається схилити Україну до переговорів.

Таку думку Арестович висловив російському адвокату, журналісту Марку Фейгіну у четвер, 17 листопада.

"Енергетична інфраструктура являє собою набір генерувальних та розподільних потужностей. Вони б'ють і по тим, і по іншим мережам. Зараз вони завдають ударів по розподільних, бо зрозуміли, що генерувальні вивести із ладу не так просто. Навіть якщо є генерація, розподілити не можуть. Сьогодні вони запустили 16 крилатих ракет і ніби ще декілька "Шахід". Ракети, які летіли на Київ, збили усі", - сказав він.

На запитання, чому російське керівництво ввіддає накази бомбити енергетичну інфраструктуру, він відповів: "Воно хочуть, щоб ми заплакали і пішли на переговори. Засіб тиску".

Окупанти атакують та обстрілюють Україну ракетами

Російські терористи, зазнаючи поразки на полі бою, продовжують атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Окупанти спеціально обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Також вони почали бити по газовидобутку.

Зокрема, 17 листопада на Харківщині російські окупанти двічі атакували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Під час першої атаки поранено чотирьох працівників, чоловіків повезли до шпиталю. Згодом у ті самі об'єкти рашисти знов запустили ракети: на місці в цей час працювала слідча група. Поранення дістали четверо правоохоронців.

Також противник атакував Одещину - дві ракети наші сили ППО збили. Але є влучання в логістичний центр в Одесі - поранено цивільну людину.

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