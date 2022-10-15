Арестович назвав причину арештів пропагандистів РФ: "Під ніж потраплятимуть найвідданіші слуги режиму"

Кремль готує покарання для оглядачів - "за "дискредитацію" діяльності Міноборони РФ та російської "спецоперації" в Україні".

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Генштаб РФ проводить чистки окупаційних "воєнкорів" у відповідь на критику, адже Путін готовий знищити все, щоб реалізувати свої цілі.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Путін готовий спалити все, щоб реалізувати свої цілі. Йому не шкода тисячі життів. Як думаєте, в пошуках винних чому він палить все? Тому що всі попередні рішення провалилися. Армія знищена, військової потужності немає, треба вже забивати українським кулеметникам стволи м'ясом. У пошуках винних, тих, хто влаштував його найбільшу і найголовнішу поразку в житті, він буде шукати винних в Росії? Ці пошуки винних постійно посилюватимуться", – говорить він.

За його словами, це нагадує репресії 1937 року в СРСР.

"Ми маємо справу з новим 1937 роком. Чистки будуть неминучими, найжорстокішими і смертельними. Це неминуче. Тому що Путін обрав шлях ескалації і всередині країни. Під ніж потраплятимуть найвідданіші слуги режиму", – додав він.

Арестович зазначив, що арешти пропагандистів є елементом військової цензури.

"По суті, це елемент військової цензури, який вводить начальник Генштабу. А елемент військової цензури - це фактично елемент воєнного стану. Тобто, РФ вводить сегментарно елементи воєнного стану без його оголошення. Чому? Тому що економіка і соціальна сфера не справляються із завданнями, які ставлять перед ними військово-політичне керівництво. Система не приведена до сучасних реалій, не відповідає викликам війни. Вони не впораються. Історія показала, що неможливо проводити непідготовлену мобілізацію. Заздалегідь приречене на провал", – пояснив радник ОП.

Критика російського керівництва

Одну з хвиль невдоволення військовим командуванням викликало замовчування втрат у війні в Україні нових мобілзованих. Москва офіційно підтвердила загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

Тим часом російські мікроблогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізованих.

До слова, Путін повідомив мобілізували 222 тисячі росіян на війну до України, з яких 16 тисяч уже воюють. Диктатор бреше і заявляє, що підготовка перед відправленням на фронт є, тоді - як "мобікі" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

Терорист Ігор Гіркін відкрито критикує путінський режим та провали російської армії у війні проти України. Так, Гіркін нещодавно заявив, що диктатор Володимир Путін може повторити долю інших диктаторів – Гуссейна та Каддафі – у разі поразки у війні з Україною.

Від 10 жовтня Гіркін не виходить на зв'язок та не коментує перебіг війни Росії проти України. За інформацією воєнкорів-пропагандистів з РФ, бойовику нібито дозволили поїхати на фронт.