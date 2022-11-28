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Арестович назвав терміни, коли Україна поверне Крим: "Це - дуже вразливий об'єкт"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Арестович назвав терміни, коли Україна поверне Крим: "Це - дуже вразливий об'єкт"

Скриншот з відео

Арестович вважає, що в Криму складно тримати оборону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через пів року може повернути Крим, який Росія незаконно анексувала 2014 року.

Про це він сказав 28 листопада в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ні марсіани, ні американці, ні американці з китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно. Крим дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні – вкрай вразливий та вкрай незручний. Там увесь цей Крим – це Кримський міст, який і так уже не дуже", - сказав Арестович.

Окупація та звільнення українського Криму 

Росія 2014 року окупувала український Крим, провела там фейковий референдум та приєднала анексований півострів до свого складу.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що за пів року він буде вже в деокупованій Ялті. Термін звільнення Криму, названий Подоляком, — це кінець травня 2023 року.

Військовий експерт Ігор Козій вважає, що повернення Криму Україною стане наступною стадією у війні. Перепоною для нас зараз там є Чорноморський флот.

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Дата публікації
Перегляди
1055
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