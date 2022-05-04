Арестович назвав три головні напрямки наступу російських окупантів перед 9 травня

Радник голови ОПУ вважає, що російській армії не вдасться перейти у впевнений наступ і досягнути поставлених цілей до визначеної дати.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив причини безуспішних спроб російської армії просунутися на Ізюмському, Запорізькому і Херсонському напрямках, які є головними для російського командування напередодні ключової для Путіна дати — 9 травня.

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

“Вони намагаються наступати на трьох основних напрямках: Ізюм—Слов'янськ—Краматорськ—Барвінкове, так само на Гуляйполі, на Запорізькому напрямку, і так само в напрямку Кривого Рогу та на Херсонському напрямку. Там ідуть тактичні дії, вони особливо не просуваються”, - зауважив Арестович.

За його словами, навіть за переваги в силах і засобах на окремих ділянках окупанти не мають можливості виконати військові та політичні завдання — вийти на кордони Херсонської, Луганської та Донецької областей до 9 травня.

Причиною того, що на Ізюмському напрямку знизилася інтенсивність бойових дій, стало те, що ЗСУ завдали удару по трьох ворожих командних пунктах, а окупанти займалися ротацією, поповненням втрат і “врешті-решт видихнулися через величезні втрати”.

На двох інших напрямках, Запорізькому і Херсонському, українські воїни "виносять тили" окупантів, знищуючи склади боєприпасів та палива, та завдають удари по скупченню військ.

“Минулого тижня навіть був період, коли з території Росії чотири або п'ять діб поспіль на допомогу не заходила жодна машина. Але зараз уже зайшла, вони там перегруповуються, готуються, намагатимуться просуватися — перед ними ж маячить 9 травня, треба хоч кудись якось просунутися”, - зауважив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

ЗСУ знищили два командні пункти окупантів під Ізюмом

Читайте також: