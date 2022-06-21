Арестович назвав умови, за яких Росія знову спробує захопити Київ

Арестович назвав умови, за яких Росія знову спробує захопити Київ

Російські окупанти можуть знову спробувати захопити Київ у разі успіхів на сході України. Поки значних успіхів на Донбасі в загарбників немає, Києву нічого не загрожує.

Водночас російські загарбники можуть завдавати по Києву ракетних ударів.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Радник голови ОП пояснив, що має на увазі під великим успіхом окупантів на сході України.

"Це означає, що вони не просто там змусили нас відійти від Сєвєродонецька та Лисичанська, а оточили і розгромили угруповання в кілька десятків тисяч наших військ. Що абсолютно нереально за співвідношенням сил сторін, за накресленням, за їхнім вмінням воювати, прости господи, і за нашими здібностями. Нереально", – запевнив Арестович.

"Можуть бити ракетами (по Києву – ред.), але наступу наземного – ні", – додав він.

Арестович також поділився думками з перших тижнів війни, коли був переконаний, що столиця не встоїть, зважаючи на те те, які сили спрямувала туди РФ.

"Днів 15-20 я був певен, що Київ упаде, не встоїть. Найсприятливіший сценарій, який я бачив, – це повністю захоплений Лівий берег, ми зруйнували мости і тримаємо оборону по Печерських пагорбах, і десь важкі бої йдуть у районі Шулявки та КПІ. Думав, що цю забудову ми втримаємо. Тобто від Києва залишиться лише центр, у якому ми триматимемо важку оборону", – описав свої думки радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів, що загроза для Києва з Півночі залишається, але наразі наступу російських військ з території Білорусі на столицю не буде.

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