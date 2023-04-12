Арестович назвав єдину причину, що перешкоджає початку контрнаступу ЗСУ

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав перешкоду для контрнаступу ЗСУ. Єдиною причиною є погодні умови – дощі.

Про це Арестович сказав під час бесіди з російськийм опозиціонером та правозахисником Марком Фейгіним.

"Для того, щоб танки поїхали в бій, ґрунт має бути сухим на 30 сантиметрів мінімум", - зазначив Арестович.

Протягом найближчих 2-3 тижнів, за словами ексрадника, погода не сприятиме контрнаступальним діям ЗСУ.

Раніше ексрадник ОП Олексій Арестович назвав умову, за якої президент РФ Володимир Путін може наважитися на застосування ядерної зброї.

Також він дав необнадійливий прогноз щодо завершення війни в Україні.