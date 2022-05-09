Арестович не виключає другий наступ росіян на Київ, Чернігів та Суми: деталі

Арестович не виключає другий наступ росіян на Київ, Чернігів та Суми: деталі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не виключає, що Росія наважиться на повторний наступ і знову захоче захопити Київ та інші міста північно-східної України.

Водночас, Арестович заявляє, що не може спрогнозувати, чи наважиться Путін на оголошення мобілізації, адже кремлівський диктатор ухвалює рішення "за одним клацанням у голові".

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Пакет військової допомоги (від західних партнерів. — Ред.) голосується наприкінці травня. Поки його проголосували, поки приїде озброєння. До моїх ранніх прогнозів потрібно – коли ще не було зрозуміло, коли голосуватимуть – ще місяць додавати. Це дуже довга історія", — каже радник голови ОП.

Арестович припускає, що у цей час росіяни зможуть зібратися з силами, провести приховану неофіційну мобілізацію і здійснити повторний наступ на Київ.

"Цілком ймовірний другий наступ — на Київ, Чернігів, Суми, Харків тощо. Все можливо такими темпами. Це дуже довна історія, доки санкції подіють, поки приїде зброя… Це місяці – навіть уже не тижні", — зазначає він.

Раніше Олексій Арестович повідомив, коли нова зброя змінить ситуацію на фронті.

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