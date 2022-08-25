Арестович не виключив, що незабаром до Криму полетять ракети з написом "Це вам за Чаплине"

Радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що українська армія відповідає російським окупантам за всі обстріляні ними міста.

Наприклад, лише за останні два місяці ЗСУ знищили 154 склади боєприпасів, що є колосальною цифрою.

Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"З 28 червня по 23 серпня ЗСУ знищили 154 склади боєприпасів, 91 базу зберігання озброєння та військової техніки, 4 казарми з особовим складом, 4 нафтобази, 8 командних пунктів та 5 штабів рівнем повище. Непогано, так? Ну, ось це вважайте, ми поквиталися за все одразу – і за Харків, і за Миколаїв, Нікополь, Київ, за всі наші міста, які під ударами, за всіх наших дітей, цивільних, військових. Це колосальні цифри", – зауважив радник ОП.

За його підрахунками, йдеться про майже 3 тис. вбитих та поранених окупантів лише у згаданих епізодах. Тобто не йдеться про польову війну.

"Ми так само продовжимо. І ось ця наша планова відповідь буде найкращою відповіддю. Хоча я не виключаю, що на якийсь черговий знесений полк в Криму на бомбах і на ракетах напишуть "Це вам за Чаплине, за Харків, за Миколаїв". Так ми й регулярно це пишемо", – додав Арестович.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

Доба після ракетного терору в Чаплиному: кількість жертв, поранених та деталі обстрілів

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