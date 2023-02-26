Арестович опублікував секретне відео, як Росія масово заводила під Київ ешелони військ

Росія 26 лютого 2022 року продовжила перекидати свої колони на територію України.

Колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович опублікував секретне відео, як Росія перекидала під Київ ешелони своїх військ.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

На відео, яке опублікував Арестович, видно, як ймовірно одним із сіл на Київщині рухається величезна колона російської техніки. Кадри знімали вочевидь місцеві жителі.

Військовий оглядач зазначив, що події на відео відбувались 26 лютого 2022 року.

"Добрий" ранок 26 лютого 2022. Росіяни почали масово заводити під Київ другий ешелон своїх військ. Колона із 300 машин не вважалася серйозною, повідомлення сипалися про 500, 600 і по 1200 - кілька разів", - зауважив Арестович.

Також Арестович опублікував кадри знищення російської колони.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Тоді окупаційна армія мала на меті захопити Київ, змінити в Україні законну владу та встановити свій маріонетковий режим.

Одні з найжорстокіших боїв були на півночі України, зокрема у Київській та Чернігівській областях. Окупанти намагались оточити столицю України та закидали на Київ колони техніки, які знищували захисники України.

Росіяни зазнали поразки на півночі України та відійшли від столиці, залишивши по собі багато вбитих цивільних українців. Зокрема відома трагедія у Бучі, де росіяни посеред вулиці розстрілювали українців.

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