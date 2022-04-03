Ті, хто вбивав Бучу, Ірпінь та Гостомель: Арестович опублікував список причетних до звірств російських військових формувань

З Київської області уже вивезено 410 тіл мирних мешканців.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які жорстоко вбивали мирних жителів Гостомеля, Ірпеня та Бучі.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили звірства в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
- 64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу;
- 5 окрема танкова бригада 36 армії Східного військового округу;
- 331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;
- 137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;
- 104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмова дивізії;
- 14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;
- 63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;
- 155 окрема бригади морської піхоти Тихокеанського флоту.
Як повідомлялося, в Україні терміново створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.
ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.
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