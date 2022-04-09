Арестович передбачає повторення подібних воєнних злочинів РФ на території України, як удар по вокзалу Краматорська

Арестович передбачає повторення подібних воєнних злочинів РФ на території України, як удар по вокзалу Краматорська

Незважаючи на переважаючі сили ворога, українські військові працюють по окупантам впевнено та успішно, зауважив Арестович.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що на Сході слід очікувати просування російської армії і ціна зупинення окупантів може бути великою для ЗСУ.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

Арестович наголосив, незважаючи на переважаючі сили ворога, українські військові працюють по окупантам впевнено та успішно.

"Думаю, що буде втрата наших військ. По-друге, просування противника, тому що занадто переважаючі сили вони там зібрали. Зупинимо, звісно, і ці сили будуть зупинені, але ціна буде великою", - сказав Арестович.

Також, за словами радника ОП, подібні випадки по території України, як удар по залізничному вокзалу Краматорська, будуть часто повторятися.

"Ми бачимо у Краматорську, як вони били, як вони кажуть, по військових ешелонах, але вони чудово знали, що там перебували цивільні. Тому що такий удар завжди йде із розвідкою та агентуру на землі. Вони чудово бачили людей, які намагалися евакуюватися. Такі речі будуть повторюватися постійно", - пояснив радник Офісу президента.

В цьому ж інтерв'ю Олексій Арестович розповів, що війська РФ мають певні успіхи в просуванні до оточення військ ЗСУ на півночі зони ООС (Ізюм), проте не мають успіхів на півдні України (Вугледар, Мар’їнка).

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