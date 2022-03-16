Арестович переконаний, що російські війська "свідомо" обстрілюють цивільні об'єкти

Радник керівника ОП прокоментував обстріли цивільних об'єктів окупантами.

Стріляти по українських цивільних об'єктах вже стало візитною карткою російських окупантів.

Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Уражені цивільні об'єкти, що стало, на жаль, візитною карткою "другої" армії світу, армії Російської Федерації, яка на своїх каналах пропагандистських розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді дві третини ракет потрапляє в цивільні об'єкти і, мабуть, це робиться свідомо", - сказав Арестович.

ТСН.ua

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