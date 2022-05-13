Арестович попередив про "маленький страшний російський наступ" на кількох напрямках

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська готують новий наступ на кількох напрямках, проте він пророкує окупантам поразку.

Арестович зазначив, що українські війська "чекають з нетерпінням" нового походу російських окупантів.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У нас насувається "зрадонька" у вигляді маленького страшного російського наступу, який вони планують відразу на кількох напрямках. У Попасній підзбиралися російські війська, і можуть піти на захід чи на північ, в районі Авдіївки "героїчний" штурм третій день, три штурми було. Хоча їх і помолотила наша артилерія, але вони підзібрались і хочуть пробити нас. І на Запорізькому напрямі під'їхав танковий батальйон, який теж хоче напасти", – описав ситуацію Арестович.

Водночас він висловив переконання, що спроби російських військ пройти оборону ЗСУ не увінчаються успіхом.

"Це дивовижні спроби вбити свої війська об нашу оборону", – зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, 13 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що починається новий етап війни – довготривала фаза.

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