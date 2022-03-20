Арестович попередив про нову фазу психологічної втоми під час війни: як її контролювати

Арестович попередив про нову фазу психологічної втоми під час війни: як її контролювати

Її головні складові - апатія та розчарування.

Радник президента України Олексій Арестович попередив, що незабаром на українців чекає третя фаза психологічної втоми під час війни. Її головні складові - апатія та розчарування.

На відео він розповів, чому так працює психіка і як контролювати свої почуття.

Арестович пояснив, що ми всі дуже втомилися. Майже місяць у такому режимі – перебір для будь-якої людини.

Також "загальмувався" фронт. На Україну не наступають, але й вона не наступає.

"Тому яскравих подій немає, які викликають сплеск адреналіну. І перетворюється все це на тупу нудну роботу, яка вже не приносить ні радості, ні ейфорії", - порівняв Арестович.

Крім того, накопичуються численні помилки - особисті та проблеми на фронті. Наприклад, проблеми Маріуполя, які нікуди не діваються і роз'їдають свідомість кожної небайдужої людини. Інформація про загиблих дітей, руйнування та вбивства в селах.

"Ми розуміємо, що армія воює щосили, але всю територію захистити не може, що обов'язково є і будуть ще жертви. І це не може не роз'їдати і не просаджувати людей", - сказав Арестович.

Ще пішла "страшна зрада" з боку РФ та нашої "опозиції" про те, що всіх здадуть на переговорах. Арестович пояснив, що люди починають у неї вірити, бо є "туман" у переговорах.

"А його не може не бути, тому що згідно з міжнародним правом заборонено повідомляти про те, що відбувається на переговорах. Ми можемо лише коментувати у найзагальнішому варіанті, що, на жаль, не породжує ситуацію довіри", - сказав радник президента.

Все перераховане вище накладається на втому. Арестович попередив, що незабаром головні кумири українців уже не викликатимуть жодного ефекту, а лише роздратування. Так завжди працює психіка, наголосив він.

"Виграє тільки той, хто воює скільки може, а потім скільки треба. І ось зараз ми всі поділимося на тих, хто втомився, не може, в апатії, але все ж таки йде. І тих, хто скористається всім переліченим вище, щоб "розтектися як медуза", - сказав Арестович.

За його словами, порятунок у цій ситуації – самоспостереження та сильний характер. При цьому самоспостереження має бути спрямоване на звернення уваги не на символічну прив'язку, а на свій стан та його причини, які пояснив Арестович.

"Хочу попередити вас, що апатія, зневіра, розчарування, злість, мстивість тільки зростатимуть", - додав він.

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