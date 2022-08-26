Арестович повідомив, чи дозволять чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан та відповідно загальна мобілізація, згідно із якою військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи дозволять чоловікам під час воєнного стану виїжджати за кордон.

Про це він сказав 25 серпня в ефірі "Фейгін Live".

Так, за словами Арестовича, усі чоловіки потрібні тут для захисту України, однак для деяких категорій буде зроблено виняток.

"Кого можна, кого не можна (ред. - випускати) вирішує головнокомандувач генерал Залужний. Кабмін його може попросити. Там зараз йде дискусія та переписка по студентах. Але є позиція президента, він її озвучив. Звучить вона так, що до кінця війни особливих поблажок не чекайте, тому що всі нам потрібні тут для оборони. Це позиція президента, вона сформована. Він визначає політичний курс держави. Можна погоджуватись чи ні, але позиція є", — сказав радник ОП.

Однак для окремих категорій чоловіків виїзд все ж можливий.

"Я думаю, що судячи з рухів, будуть поблажки для деяких категорій. Вірною ознакою цього є, хоч і через завдаток 200 тисяч гривень, але можливість виїхати. Ця тенденція буде, вона буде продовжуватись, але вона не буде такою широкою, як багато хто очікує", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

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