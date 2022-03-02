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Зустрінуться вже сьогодні: на Банковій анонсували другий раунд перемовин України з Росією

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Зустрінуться вже сьогодні: на Банковій анонсували другий раунд перемовин України з Росією

Associated Press

Другий раунд переговорів таки відбудеться сьогодні.

Другий раунд перемовин України з Росією, яка цинічно напала на нашу територію 24 лютого і продовжує її обстрілювати, відбудеться увечері 2 березня. Делегації будуть у тому ж складі, що й напередодні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю, буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", — розповів "Суспільному" Арестович.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, на брифінгу сказав, що Україна готова до діалогу, але "в жодному разі не готові до російських ультиматумів".

"Вимоги росіян залишаються незмінними — це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни. Зараз ми готові до переговорів, до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до російських ультиматумів", — запевнив міністр.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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