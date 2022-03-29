Арестович повідомив, коли закінчиться війна в Україні і за якої умови люди зможуть повернутися до Києва

Арестович повідомив, коли закінчиться війна в Україні і за якої умови люди зможуть повернутися до Києва

Арестович каже, що вже зараз до столиці повернулося багато людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія не зможе утримувати захоплену окупантами українську територію місяцями.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю ВВС.

Також читайте Звільнення Ірпеня й контрнаступ ЗСУ на окремих напрямках: яка ситуація на Київщині та в столиці вранці 29 березня

"Місяцями вона (гуманітарна катастрофа. - Ред.) не буде тривати. Росія не утримає цю територію місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня-на початку травня все має поступово закінчуватися", - сказав він.

Також Арестович вважає, що наприкінці квітня вже можна буде плавно повертатися до Києва.

"До Києва можна буде повернутися за умови, що їх відкинуть звідси кілометрів на 50. Не так, як зараз, а по-справжньому. І, до речі, до Києва зараз повертається досить багато народу. Діти граються, собаки гуляють, народ сидить біля ресторанчиків, каву п'є, як у довоєнні часи", - зазначив він.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що війна в Україні може тривати в тій чи іншій фазі десь до кінця літа.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.