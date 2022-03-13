Арестович повідомив, на якій позиції російські окупанти зосередили свої зусилля

Арестович повідомив, на якій позиції російські окупанти зосередили свої зусилля

Українські захисники в ніч проти 13 березня знищили значну кількість живої техніки у Херсонській області.

Російські окупаційні війська, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого, визначилися із напрямком основного наступу. Наразі загарбники зосереджують основні зусилля у наступі на українські сили оброни в зоні Операції об'єднаних сил на сході України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час відеозвернення 13 березня.

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"Противник визначився та зосередив свої зусилля на наступі на наші сили оборони у зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужні удари у відповідь. Сьогодні вночі було знищено значну кількість живої техніки та супротивника у Херсонській області. Тримається Маріуполь, тримаються Харків, Чернігів, Суми, Київщина", – сказав Арестович.

Загалом, як запевнив радник голови Офісу президента, ситуація контролюється воєнно-політичним керівництвом України, здійснюються дипломатичні зусилля, гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців з оточених міст.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти стягують до України військових з Вірменії та Азербайджану і залучають найманців.

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