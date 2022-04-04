Арестович повідомив про напрямки, на яких Росія планує продовжити наступ

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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив актуальну інформацію на лінії фронту і розповів про напрямки, де очікується наступ окупантів.
Про це він говорив увечері в понеділок, 4 квітня.
За його словами, на всіх ділянках фронту ворог дещо втратив наступальний потенціал і займається поповненням, перекиданням і перегрупуванням своїх військ із намаганням продовжити наступ в районі зони ООС, міста Маріуполь, в районі Харківщини.
"На решті ділянках фронту противник зупинений або, якщо дивитися на Київську, Сумську області і майже всю Чернігівську область, залишив [окуповану територію]. Рештки ми добиваємо і женемо за межі державного кордону", - зауважив Арестович.