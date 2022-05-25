Арестович повідомив про початок нового епату війни та пояснив, чим він небезпечний

Влада РФ почала новий етап ведення наступальних дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія на законодавчому рівні змінила вік для чоловік, від якого вони можуть підписати контракт для вступу до лав ЗС РФ. Наразі в РФ контракт про проходження військової служби можуть укладати громадяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років.

Про це політик сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовчиа, це означає що у Росії великі втрати бойового складу. Утім, небезпека полягає в тому, що будуть добровольці, які підписуватимуть контракт та їхатимуть воювати до України.

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"Я сьогодні хочу оголосити новий етап, уже офіційний, цієї війни і розповісти, у чому його зміст та в чому небезпека. Сьогодні рада РФ та Госдума затвердили указ про зняття верхньої границі віку для мобілізованих. Точніше не мобілізованих, а тих, хто може підписати контракт. З одного боку це показує, що у них проблема з особовим складом, а з іншого боку – це означає, що є добровольці, які бажають підписати контракт", - розповів Арестович.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що російські окупанти у лютому наступали на дев'ятьох напрямках, зараз їх кількість зменшилась до чотирьох. Зараз основні зусилля ворога зосереджені на Луганському напрямку.

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