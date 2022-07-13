Арестович повідомив про шалені втрати російської армії у війні проти України

Радник голови Олексій Арестович заявив, що загальні бойові втрати російської армії наближаються до 100 тисяч військових.

За словами Арестовича, станом на зараз відомо, що у бойових діях загинули щонайменше 22 тисячі "ЛДНРівців".

Про це радник голови Офісу президента розповів у розмові з російським адвокатом, журналістом Марком Фейгіним у середу, 13 липня.

"Понод 50 тисяч вбитих, якщо рахувати всі підрозділи російської армії. Щонайменше 22 тис. вбитих з так званих "ЛДНР". Загальні втрати наближають до 100 тис. вбитих. За результатами взяти Слов'янськ та Краматорськ цифра точно наблизиться, а, може, і перевалить 100 тис.", - сказав Арестович.

Нагадаємо, як зазаначали в Офісі президента, станом на 5 липня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 115 тисяч своїх військових. До цієї цифри входять як жертв, так і поранених.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 13 липня 2022 року

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