Арестович повідомив, що українські військові у Маріуполі перебувають не лише на території "Азовсталі"

Арестович повідомив, що українські військові у Маріуполі перебувають не лише на території "Азовсталі"

За його словами, заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про взяття Маріуполя не відповідає дійсності.

Українські бійці в Маріуполі перебувають не лише на території заводу "Азовсталь". Вони наразі є ще в чотирьох місцях міста.

Про це повідомив у інтерв'ю виданню "Медуза" радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Ну все як завжди. По-перше, наші військові, крім "Азовсталі", знаходяться ще в чотирьох місцях в Маріуполі", - зазначив він, коментуючи заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про взяття Маріуполя.

Він також підкреслив, що російські війська зазнали великих втрат при спробі штурмувати "Азовсталь".

"Зазнали дуже великих втрат, якраз напередодні заяви Шойгу. Вся ця сценка Путін - Шойгу (йдеться про доповідь на цьому тижні, - Ред.) смішна. Вони ж напевно там з Шойгу не тільки Маріуполь обговорювали. А показали нам це. Для чого? По-перше, Шойгу був у цивільному костюмі. Це такий жест умиротворення. По-друге, вони набрехали, що Маріуполь узятий. По-третє, Путін сказав: "Оточити і не випускати". Щоб оточити, потрібно в три рази більше військ, ніж для того, щоб штурмувати. А війська вони в цей час забирають на інші території, де у них не дуже виходить", - додав Арестович.

Він зазначив, що українські захисники виходитимуть на вилазки, і весь світ побачить чергову брехню Росії про контроль Маріуполя.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.