Арестович повідомив, що ЗСУ пішли з Золотого та Гірського, і розповів, що в Сєвєродонецьку та Лисичанську

Арестович повідомив, що ЗСУ пішли з Золотого та Гірського, і розповів, що в Сєвєродонецьку та Лисичанську

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив 24 червня, що українські війська майже без втрат відступили із Золотого та Гірського Луганської області.

Російські окупанти під Лисичанськом розвинули оперативно-тактичний успіх.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Але наше командування встигло вивести з наміченого тактичного оточення в районі Гірського і Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, практично без втрат, і займають нові позиції в потрібних місцях", – сказав радник голови ОП.

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Він також прокоментував інформацію від РФ про нібито оточення 2 тис. військових, назвавши це психологічною операцією.

"Нікого там немає, ніяких полонених, ніякого оточення там не було. Вийшли наші всі війська, еаскільки мені відомо. Все під контролем", – сказав Арестович.

"Тим не менш, противник дуже активно просувається у напрямку до траси Бахмут-Лисичанськ, вирішуючи свої задачі зі спроби зімкнути такий котел у напрямку на Сіверськ", – зауважив Арестович.

"Сам Сєвєродонецьк. У нас дуже суперечливі відомості пролунали. Деякі кажуть журналісти – залишити, пішли. Інші кажуть, що – ні, ще там. За інформацією, яка є в мене зараз, в Сєвєродонецьку підтралюють противника наші малі групи, наводячи артилерію і підкошмарюючи тих, хто намагається туди простуватися. Тому просто так зайти в Сєвєродонецьк буде непросто для противника", – поінформував радник голови ОП.

"Ми продовжуємо використовувати тактику малими силами і артилерією завдавати ураження противнику, змушувати його метатися, концентруватися, наступати і потрапляти під удари нашої артилерії. Те саме стосується простору між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, південніше, де вони намагалися наступати, але отримали люлів. Суттєву небезпеку становить цей рух, умовно кажучи, від Устинівки, від Білої Гори практично до Бахмута. Там вони справді прорвалися, пішли вперед, піддавлюють. Відповідно, наші війська маневрують, ведуть активну оборону. Ситуація складна, але цілком собі контрольована", – поінформував Арестович.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відходити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Мапа війни на 24 червня: ЗСУ полишають Сєвєродонецьк, а на півдні рашисти укріплюють позиції

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