Арестович повідомив, що ЗСУ вибили російських окупантів з "Азовсталі"

Арестович повідомив, що ЗСУ вибили російських окупантів з "Азовсталі"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що станом на 5 травня українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".

За його словами, наразі уточнюється інформація щодо продовження боїв у районі "Азовсталі".

Про це радник керівника президентського офісу заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками", – сказав Арестович.

"Що відбувається наразі – узагальнюємо інформацію, бо її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", – додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, 4 травня нардеп Давид Арахамія повідомив, що російські війська прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається.

"Азовці" того ж дня повідомили, що вони все одно перебувають на "Азовсталі", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства. Там тривають кровопролитні бої.

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